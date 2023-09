The Crew Motorfest není jen chudý příbuzný Horizonu. Závody ve velkém stylu lákají novým trailerem

Ubisoft nás občas umí potěšit. Platí to i nyní, kdy na výstavě GamesCom vyrukoval se zbrusu novým trailerem na chystané závody The Crew Motorfest, kde si vzal všechny připomínky fanoušků k srdci a vypadá to na solidní závodní pecku, která vykouzlí radost na tváři všem závodníkům.

Obří svět, pestré závodní události, desítky luxusních bouráků a krásná grafika. Co chtít víc?

The Crew Motorfest vychází 14. září letošního roku na všechny myslitelné platformy.

